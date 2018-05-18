"Послали на**й!": нардеп написал письмо премьеру Украины (фото)

Ефим Звягильский написал интересное письмо Владимиру Гройсману.

Народный депутат из "Оппоблока", бывший "регионал" Ефим Звягильский написал письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором использовал нецензурную лексику.

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Документ на своей странице в Facebook выложил шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар. Так, нардеп пожаловался, что Минфин проигнорировал его просьбу выделить средства на восстановление Авдеевской больницы.

"Информирую Вас, что во исполнение Вашего поручения от 16.11.2017 №44736/1/1-17 по восстановлению Авдеевской центральной городской больницы Донецкой области (этой больнице более 60 лет), Министерство финансов Украины - Вас и меня послали на х*й", - говорится в письме.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обматерил и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.