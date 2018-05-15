Климкин призвал ПА ОБСЕ заставить Кремль прекратить захватническую политику в отношении Украины
Министр иностранных дел Павел Климкин призывает Парламентскую ассамблею ОБСЕ использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить Кремль соблюдать принципы Хельсинкского Заключительного акта и отказаться от агрессивной и захватнической политики в отношении Украины.
Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал во время встречи в Киеве с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели, сообщает пресс-служба МИД.
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Министр подчеркнул, что восстановление мира на украинской земле зависит от готовности российской стороны прекратить агрессию против Украины.
Климкин отметил важность парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ и выразил благодарность Церетели за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ на Донбассе и незаконной оккупации Крыма.
По словам президента ПА ОБСЕ, во время вчерашнего посещения Донецкой области он имел возможность оценить сложную ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в Донбассе, а также отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.
Как сообщал УНИАН ранее, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признает оккупированные Крым и Донбасс неотъемлемой частью Украины.