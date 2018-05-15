Климкин призвал ПА ОБСЕ заставить Кремль прекратить захватническую политику в отношении Украины

Министр подчеркнул, что восстановление мира на украинской земле зависит от готовности российской стороны прекратить агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает Парламентскую ассамблею ОБСЕ использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить Кремль соблюдать принципы Хельсинкского Заключительного акта и отказаться от агрессивной и захватнической политики в отношении Украины.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал во время встречи в Киеве с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели, сообщает пресс-служба МИД.

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Министр подчеркнул, что восстановление мира на украинской земле зависит от готовности российской стороны прекратить агрессию против Украины.

Климкин отметил важность парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ и выразил благодарность Церетели за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ на Донбассе и незаконной оккупации Крыма.

По словам президента ПА ОБСЕ, во время вчерашнего посещения Донецкой области он имел возможность оценить сложную ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в Донбассе, а также отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Как сообщал УНИАН ранее, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) признает оккупированные Крым и Донбасс неотъемлемой частью Украины.