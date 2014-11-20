Силы АТО усиливают оборону Мариуполя

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Проводятся мероприятия по усилению обороны этого приморского города, в свою очередь противник ведет воздушную разведку, активно использует БПЛА», - сообщают в пресс-центре.

Кроме того, сообщается, что боевики планировали повредить один из коммуникационных объектов, который находится на подконтрольной Украине территории.

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«Попытка оказалась бесполезной. Штурм диверсионно-разведывательной группы противника отбит, потерь среди украинских военных в этом бою нет», - сообщают в пресс-центре.

Всего за сутки в боях получили ранения шесть украинских военнослужащих. Сейчас все раненые находятся в больницах.