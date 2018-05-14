Предположительно 15 мая состоится торжественное открытие автомобильного моста через Керченский пролив в оккупированный украинский Крым.

Мероприятие пройдет в присутствии первого лица России и будет освещаться на уровне Дня Победы. Россиянам в очередной раз будут объяснять: «Там, где Путин, там свершения».

Справедливости ради, план Кремля по возведению постоянной переправы выполнен. Не важно, сколько простоит это сооружение, но факт остается фактом: моста раньше не было, а теперь он есть. И это событие российские «боги пиара» отработают по полной. В этом плане украинским чиновникам не грех поучиться в части реализации инфраструктурных проектов и, например, закончить недостроенный мост в Киеве, ну хотя бы из соображений пиара, главное, чтобы транспорт мог передвигаться с одного берега Днепра на другой.

Сколько денег стоил мост в оккупированный Крым, тоже не имеет значения. Конечно, за эти деньги можно было вылечить всех российских детей, но это неважно, когда на кону - величие Российской Федерации. Деньги на «стройки века» всегда в России найдутся, а если где-то кому-то чего-то не хватит, то это их проблемы. Свое недовольство они всегда смогут компенсировать просмотром телевизора.

Справедливости ради, план Кремля по возведению постоянной переправы выполнен. Не важно, сколько простоит это сооружение, но факт остается фактом: моста раньше не было, а теперь он есть

Цена крымского моста исчисляется не деньгами, а жизнями. Сколько бы в РФ ни пытались в своем сознании разделить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, это вряд ли получится. В обоих случаях одни и те же действующие лица и их кураторы. Один мотив Кремля.

За возможность создавать в Крыму витрину «русского мира» ежедневно платят жизнями люди на Донбассе.

России, чтобы иметь возможность сейчас строит мосты в Крым, пришлось разрушить десятки аналогичных сооружений в Донецкой и Луганской областях. Чтобы построить новый терминал в аэропорту Симферополя, российские военные сравняли с землей аэровокзалы в Донецке и Луганске. Оттуда еще долго не будут взлетать украинские пассажирские самолеты, здесь еще долго не появится международное авиасообщение. Но точно никогда не сядут и российские истребители.

Цена крымского моста исчисляется не деньгами, а жизнями

Российский обыватель, когда будет ехать по крымскому мосту на своей Ладе «Калина», вряд ли осознает, что за его возможность проехать без остановки и погреть свое пузо на пляже, десятки человек осуждены за фразу «Крым - это Украина». Оккупанты, в первую очередь, лишают жителей захваченных территорий права голоса, и это правило наглядно применено как к оккупированному полуострову, так и к части Донбасса.

В России же возмущаться собственными преступлениями давно некому. Самокритики здесь не существует.

Вместе с тем, сколько бы россияне ни возбуждались по поводу крымского моста, им придется уяснить одну простую вещь: если страна украла у соседа целый регион, не смогла туда пробить «сухопутный коридор», начав «блевать» «Новороссией», и ей пришлось построить туда «объездной путь» - все это не значит, что краденное перестанет быть краденным.

Роман Цимбалюк, Москва