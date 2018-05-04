Боевики требуют отдать им 80 человек в обмен на 15 пленных украинцев - Геращенко

Боевики включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения "беркутовцев", террористов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о том, что боевики требуют передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. В целом, по словам Геращенко, заседание гуманитарной подгруппы в пятницу было безрезультатным.

"Как сообщили мне коллеги, по итогам, встреча была, к сожалению, безрезультатной. Мы так и не услышали ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством, для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля", - заявила Геращенко.

По ее словам, россияне стоят на своей позиции «нас там нет». «В то же время представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают этих россиян в списки «ополченцев», требуют от украинской стороны немедленного освобождения «беркутовцев», террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", - подчеркнула Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян в обмен на украинских узников из российских тюрем.

По итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 18 апреля, пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что Россия и контролируемые ею боевики скрывают данные о десятках украинцев, которых длительное время удерживают в заложниках на оккупированной части Донбасса.

РФ не ответила на инициативу Украины относительно обмена 23 россиян на украинских узников из российских тюрем.