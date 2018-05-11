Онищенко рассказал, как дал Жвании $6 миллионов взятки для Порошенко, но тот «недонес» миллион и лишился всего

В своей книге Онищенко пишет, что Давид Жвания был его предшественником - «серым кардиналом» у Порошенко.

Беглый народный депутат Александр Онищенко в своей книге «Петр Пятый» пишет, что Давид Жвания ушел из большой политики из-за того, что «недонес» Петру Порошенко один миллион долларов из шести, которые сам Онищенко давал в качестве взятки за допуск к парламентским выборам.

По его словам, именно Жвания был его предшественником как доверенного лица президента.

Как говорится в книге, в окружении Петра Порошенко Жвания занял почетную роль «серого кардинала» - криптократа без формальной должности, обладающего, как пишет автор книги, главным фактором коммерческого успеха и политического влияния в стране - "близостью к «телу»".

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«В последние годы таким «телом» стал Петр Порошенко. С ним Жвания был на «ты», о чем несколько раз публично говорил в своих интервью журналистам, называл себя другом президента и считался организатором многих важных, особых и, так сказать, специальных поручений. На парламентских выборах 2014 года Жвания входил в руководство избирательного штаба БПП и выполнял спецпоручения. Вот тут-то мы и пересеклись. Не думаю, что он был рад нашей встрече. Это знакомство завершило его политическую карьеру. И дало импульс моей», - пишет Онищенко.

Как пишет депутат, судьба его свела со Жванией из-за того, что в канун выборов Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в народные депутаты из-за того, что Онищенко был за пределами Украины более 180 дней. При этом автор книги оправдывается, что отсутствовал из-за участия в спортивных состязаниях, в том числе Олимпийских играх.

«Я подал в суд на Центризбирком и странным образом его проиграл. Отказом закончилась апелляция, приблизившая к нулю мои шансы принять участие в выборах. А за неделю до окончания регистрации мне позвонил президент. Лично набрал номер мобильного и порекомендовал мне встретиться с его доверенным и близким - Давидом Жванией. Так мы и познакомились», - пишет Онищенко.

По его словам, первая встреча прошла «конструктивно», и по её итогам Онищенко передал Жвании 6 миллионов долларов.

«На следующий день Петр Алексеевич позвал меня к себе и деловито сообщил, что в жизни у меня началась светлая полоса, дескать, только что у него на приеме был глава ЦИК Михаил Охендовский, он в курсе дел, ждет меня и готов решить все мои вопросы. Так и случилось. Охендовский пожал мне руку и в последний день перед дедлайном ЦИК принял меня в кандидаты - вопреки отказам суда, вопреки своему же постановлению. Тогда я понял не только то, что деньги, а не суды, строят законы в стране, но и то, что Жвания - серьезный человек, главный в этой лавочке по «договорнякам» и решению широкого спектра вопросов», - пишет Онищенко.

По его словам, заочными мандатами «торговал» именно Жвания, наполняя партийную кассу для Порошенко мелкими траншами.

«Место в списке БПП стоило от трех до пяти миллионов долларов. Понятное дело, что я для них стал серьезным приобретением. Вот только тот «кандидатский взнос» стал концом политической карьеры для Жвании. Но всяком случае при этой власти. Дело в юм, что часть денег Жвания, как бы это выразиться... потерял по дороге. Вместо шести миллионов он донес в клюве - пять, за что из друга президента моментально превратился во врага. Жадный и мелочный Петр Алексеевич мог многое простить друзьям - предательство, сплетни, лживость, но попытку обмануть его в деньгах он не спустит никогда», - говорится в книге.

«Однажды после выборов президент позвал меня к себе и заговорщически спросил: «Ты всё передал?» Я утвердительно кивнул и вопросительно посмотрел ему в глаза. Порошенко уточнил сумму. «Шесть миллионов», - ответил я как на духу. «От Жвания, пида*ас! - только и молвил гарант,- не донес!», - пишет Онищенко.

По его мнению, именно из-за этого потерянного миллиона Жвания лишился положения и якобы получил подпольную кличку среди «своих» - Недоносок.

«Жадность Жвании стала для меня входным билетом на Банковую: когда «серого кардинала» отстранили от должности, я волею судеб занял его место, даже не рассчитывая на такое расположение», - говорится в книге.

По словам Онищенко, позже Жвания «раскаялся» и просил содействия, передавая просьбы о прощении Порошенко, на Порошенко, как пишет Онищенко, «был неприступен».

«А дальше мне стало не до Жвании. У нас с президентом завертелись свои дела...», - говорится в книге.