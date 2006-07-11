Что будет означать отсутствие галстука у Порошенко

Член политсовета блока "Наша Украина" Петр ПОРОШЕНКО не исключает, что в случае досрочных выборов в парламент "Наша Украина" и БЮТ пойдут одним списком.

Такое мнение П.ПОРОШЕНКО обнародовано на официальном сайте “Нашей Украины”.

"Я думаю, что в условиях досрочных выборов будет переход на двухпартийную систему, и я не исключаю, что при условии принятия соответствующего решения "Наша Украина" и БЮТ будут договариваться. И сегодня есть все признаки того, чтобы идти единым списком", - сказал он.

При этом П.ПОРОШЕНКО выразил уверенность, что решение о досрочных выборах, которое может принять Президент Виктор ЮЩЕНКО, поддержит "Наша Украина".

"Это исключительно полномочия Президента, его ответственность. Я думаю, что партия поддержит Президента при условии принятия им этого решения", - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО считает, что события, происходящие в Верховной Раде, являются "реальной угрозой" раскола Украины. Поэтому нужно без лишних эмоций принять решение о том, что этот формат коалиции является нелегитимным, или будут попытки силой продавить это через парламент", - сказал он.

На вопрос, присоединится ли он к блокированию сессионного зала, П.ПОРОШЕНКО отметил, что депутаты от "Нашей Украины" уже принимали в этом участие. "Что касается меня лично, когда вы меня увидите без галстука, знайте, что я присоединился (к блокированию)", - сказал он.