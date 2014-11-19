США призвали предъявить России цену за нарушение суверенитета Украины

Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден во вторник во время встречи с премьер-министром Чехии Богуславом Соботкой информирует ТВі со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Вице-президент подчеркнул необходимость предъявить России цену за то, что она продолжает нарушать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, а также проявляет вопиющее пренебрежение своими обязательствами, взятыми на себя по Минскому соглашению от 5 сентября", - говорится в сообщении.

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Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и усиление энергетической безопасности в Европе посредством создания "настоящего рынка природного газа".