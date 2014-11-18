"Айдар" будет противостоять любым попыткам силового захвата власти - комбат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук.

«Я, командир 24-го отдельного штурмового батальона Министерства обороны Украины, официально заявляю, что мы будем противостоять любым силовым попыткам нарушить конституционный строй в Украине и силового захвата власти, независимо от того, кто их будет осуществлять», - подчеркнул Мельничук, комментируя информацию относительно возможного силового захвата власти в Украине бойцами добровольческих батальонов.

Читайте такжеБойцы "Айдара" ответили прокурору Киева на его высказывания о "военном перевороте" (видео)Он также отметил, что отдельной проблемой стало резкое увеличение случаев использования имени батальона «Айдар» для совершения неправомерных действий, в связи с чем в батальоне было создано подразделение по выявлению и обезвреживанию дезертиров, самозванцев и мошенников.

«Отныне каждый, кто, пользуясь именем батальона, будет совершать неправомерные действия, будет гарантированно наказан именем людей, которые на передовой кровью защищают Украину», - сказал он.

Мельничук также выразил мнение, что нужно провести публичный круглый стол между бойцами добровольческих батальонов и представителями силовых структур для координации действий по борьбе с дезертирством и мошенничеством.

Также Мельничук отметил, что более подробную информацию по поводу позиции батальона «Айдар», в частности, относительно силового захвата власти, он озвучит на пресс-конференции, которая состоится в ближайшее время.

Напомним, недавно прокурор Киева Сергей Юлдашев выразил опасения, что вооруженные бойцы добровольческих батальонов в Киеве могут совершить военный переворот.