За сутки на Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 8 ранены

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель штаба АТО Владислав Селезнев.

Накануне вечером боевики активно использовали РСЗО БМ-21 Град во время обстрела позиций украинских военных, которые расположены вблизи Трехизбенки, Сокольников и Луганской ТЭС, что вблизи Счастья.

Под минометный обстрел и огонь из стрелкового оружия попали защитники Донецкого аэропорта. До этого террористы длительное время вели артиллерийский огонь по новому терминалу аэропорта, вдребезги разрушая эту постройку.

Ситуация на Дебальцевском направлении остается сложной. Ночью бандиты обстреляли подразделения сил АТО вблизи Орлово-Ивановки и Комишувахи.

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Взаимодействие артиллерийских подразделений сил АТО и личного состава, который несет службу на блокпостах, позволяет эффективно противостоять тем угрозам, которые террористы пытаются реализовать на Донбассе. Ответным огнем огневые точки боевиков подавляются.

За сутки в результате обстрелов, подрывов на растяжках и фугасах погибли 5 и получили ранения различной степени тяжести 8 украинских солдат.

Бандиты, активно используя тактику минирования территорий, подвергают опасности в том числе и мирных жителей региона.