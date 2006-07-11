Куцик заменит Луценко, Азаров - Пинзеника, Лукаш - Головатого

Антикризисная коалиция рассматривает вариант внесения на пост первого вице-премьера кандидатуры от «Нашей Украины» - это их квота, но если «НУ» не будет в коалиции, то это будет предложен либо Андрей КЛЮЕВ, либо Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники, газета «Сегодня» в номере от 11 июля этого года, публикуя возможный вариант распределения постов в Кабинете министров и парламенте Украины, рассматриваемый новосозданной коалицией.

Согласно предлагаемой схеме, премьер-министр – Виктор ЯНУКОВИЧ. А.КЛЮЕВ, если не станет первым вице-премьером, предлагается на пост вице-премьера по ТЭК. Вице-премьером по вопросам агропромышленного комплекса может стать Александр ТКАЧЕНКО.

В отношении министров, предлагается следующий расклад: министр внутренних дел - Иван КУЦИК; министр образования – Станислав НИКОЛАЕНКО; министр юстиции – Елена ЛУКАШ; министр финансов – Николай АЗАРОВ; министр экономики – Арсений ЯЦЕНЮК; министр транспорта и связи – Николай РУДЬКОВСКИЙ (если не станет первым вице-премьером).

В Верховной Раде должность спикера занимает Александр МОРОЗ. Первый вице-спикер – Адам МАРТЫНЮК или Леонид ГРАЧ, вице-спикер – Раиса БОГАТЫРЕВА или Нина КАРПАЧЕВА.