Силы АТО отразили атаки возле Никишино, боевики понесли потери

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На Дебальцевском направлении возле села Никишино террористы атаковали и обстреляли из минометов и стрелкового оружия взводный опорный пункт сил АТО. Все нападения боевиков успешно отражены, террористы понесли потери», - отметил он.

Читайте такжеСиловики под Мариуполем получили новую партию техникиТакже Лысенко добавил, что «из артиллерии и минометов террористы обстреляли позиции сил АТО возле кургана Острая Могила и населенных пунктов Орлово-Ивановка, Чернухино, Миус».

Как сообщал УНИАН, боевики пытаются взять под контроль Бахмутскую трассу и обстреливают из «Градов» населенные пункты Крымское, Трехизбенка, Горное, Фрунзе.