Силы АТО отразили атаки возле Никишино, боевики понесли потери
Силы АТО отразили три атаки на взводный опорный пункт вблизи Никишино, террористы понесли потери.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«На Дебальцевском направлении возле села Никишино террористы атаковали и обстреляли из минометов и стрелкового оружия взводный опорный пункт сил АТО. Все нападения боевиков успешно отражены, террористы понесли потери», - отметил он.
Читайте такжеСиловики под Мариуполем получили новую партию техникиТакже Лысенко добавил, что «из артиллерии и минометов террористы обстреляли позиции сил АТО возле кургана Острая Могила и населенных пунктов Орлово-Ивановка, Чернухино, Миус».
Как сообщал УНИАН, боевики пытаются взять под контроль Бахмутскую трассу и обстреливают из «Градов» населенные пункты Крымское, Трехизбенка, Горное, Фрунзе.