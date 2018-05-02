Порошенко подписал закон об усовершенствовании реабилитации жертв репрессий коммунистического режима

Решение об определении лиц реабилитированными будет принимать Нацкомиссия по реабилитации, которая будет создана при Украинском институте нацпамяти.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

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Об этом сообщается на сайте главы Украинского государства. Отмечается, что закон в значительной мере восполняет правовые пробелы, которые имели место в законодательстве, и улучшит ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В частности, обновлена терминология закона «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине», вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, репрессированного коммунистическим режимом. Унормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства совершения репрессии против конкретного лица.

При этом рассмотрение документов предполагает участие не только представителей органов власти, но и объединений граждан, занимающихся соответствующей тематикой.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» (регистрационный номер 6574).

Председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков отметил, что данным законом предусмотрена, в частности, реабилитация лиц, осужденных за деяния, которые, согласно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1096 (1996) от 27 июня 1996 года, не считаются преступлениями в цивилизованном обществе, а также несправедливо осужденных.

Третьяков отметил, что данным законом предусматривалось возложить полномочия по принятию решений об определении лиц реабилитированными на Национальную комиссию по реабилитации, которая будет создана при Украинском институте национальной памяти.