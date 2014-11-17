У Порошенко озвучили план действий в случае провала коалиционных переговоров

Об этом сообщает INSIDER.

"Не может государство быть заложником того, что кто-то хочет быть вечным министром, кто-то - вечным председателем Верховной Рады, а кто-то - главой СБУ. Я говорю про общий подход", - подчеркнул Томенко.

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По его словам, если участники коалиционных переговоров не смогут договориться, тогда существует два варианта развития событий.

"Если мы не найдем формат действенного и взаимоконтролирующего механизма между правительством и парламентом, тогда один вариант - или еще одни выборы, или технократическое правительство без политиков вообще", - подчеркнул Томенко.