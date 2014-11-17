За сутки на Донбассе погибли шесть украинских военных, еще девять ранены

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Для уничтожения огневых точек боевиков, которые вели огонь по нашим позициям, была применена артиллерия сил АТО. Огнем нашей артиллерии в районе Путиловской развязки было нанесено поражение по группировке «Спарта». По подтвержденной информации уничтожено 23 бандита, еще 27 получили ранения, среди раненых главарь боевиков Моторолла. Его авто уничтожено. По информации источников в ходе нанесения артиллерийского удара использовалось высокоточное оружие, способное эффективно ликвидировать определенные цели. После уничтожения террористов, обстрелы в секторе прекратились, ночь прошла спокойно», - сообщает пресс-центр.

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Кроме того, сообщается, что в боях на востоке страны за минувшие сутки погибли шесть украинских патриотов, девять получили ранения различной степени тяжести. С ранеными сейчас работают медики, их жизни ничего не угрожает.