Ромпей: украинский кризис остается крупнейшей угрозой европейской безопасности

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей заявил сегодня, выступая на международной конференции в Риме.

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"Украинский кризис был и остается самой большой угрозой для европейской безопасности со времен "холодной войны". Вторжение России в Крым в марте стало точкой невозврата. Когда вы манипулируете границами - вы манипулируете миром", - заявил Герман Ван Ромпей.

Президент Европейского Совета напомнил, что в связи с этими событиями в начале марта собрал внеочередной саммит Европейского Совета. Герман Ван Ромпей подчеркнул, что это был второй подобный саммит на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС после саммита, который состоялся 3 года назад и касался ситуации в Ливии.

"На этой встрече Европейский Совет определил позицию ЕС. Относительно Украины - политическая поддержка Соглашением об ассоциации и поддержка реформ. По России - санкции трех уровней, чтобы изменить ее политику. С того времени мы придерживаемся этого подхода", - сказал он.

Герман Ван Ромпей констатировал, что Европейский Совет не часто имеет дело с внешнеполитическими вопросами, ведь ими занимаются министры иностранных дел стран-членов ЕС. "Но когда дело действительно становится политической, когда встает вопрос стабильности на континенте, энергетической зависимости и вопрос, как причинить боль России, хотя это потенциально повлияет на наши экономики, тогда все лидеры государств хотят лично приобщаться к этому. И без сомнений, (Европейский Совет) под руководством моего преемника Дональда Туска приобщение лидеров (стран ЕС) к украинскому вопросу будет продолжаться столько времени, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Кроме того, президент Европейского Совета назвал "позитивным шагом" недавние договоренности между Украиной, ЕС и РФ в газовом вопросе и "очень негативным" признание Россией псевдовыборов на подконтрольных боевикам территориях Донбасса.