Руководители Чернобыльской зоны нанесли государству 2,8 миллионов убытков - прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, Припятской специальной прокуратурой начато уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения ими своих служебных обязанностей.

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Установлено, что должностные лица выделили средства одному из предприятий на утилизацию радиоактивных отходов, невзирая на то, что за указанные работы предприятие уже получало бюджетные средства на основании договоров с другим обществом. Такими действиями государству нанесен ущерб на 2,8 млн. грн.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.