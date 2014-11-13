Гройсман говорит, что участники коалициады должности еще не делили
02:47, 13 ноября 2014Политика
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Вице-премьер Владимир Гройсман заявил, что участники переговоров по созданию коалиции еще не обсуждали будущий состав Кабмина.
Гройсман говорит, что участники коалициады должности еще не делили / Фото УНИАН
Об этом он сказал в эфире 5 канала в среду вечером, пишет Украинская правда.
"На данный момент мы еще не перешли к этапу формирования органов управления и органов власти. По большому счету, такого диалога, консультаций относительно персоналий в системе власти - парламенте или правительстве - нет", - сказал он, добавив, что этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на следующей неделе.
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