Боевики переодеваются в форму бойцов «Айдара» и готовят провокации – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На Луганском направлении боевики больше десяти раз применили РСЗО БМ-21 «Град» и минометы», - сказал он, добавив, что, «по оперативной информации, в Луганске боевики переодеваются в украинскую форму с опознавательными знаками батальона «Айдар» для осуществления провокаций и диверсий».

Ранее сообщалось, что силы Антитеррористической операции отбили танковую атаку террористов возле села Майорское, при этом враг понес потери.