Боевики переодеваются в форму бойцов «Айдара» и готовят провокации – СНБО
14:09, 12 ноября 2014Политика
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Боевики в Луганске переодеваются в форму бойцов батальона «Айдара» и готовят провокации.
Боевики переодеваются в украинскую форму / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На Луганском направлении боевики больше десяти раз применили РСЗО БМ-21 «Град» и минометы», - сказал он, добавив, что, «по оперативной информации, в Луганске боевики переодеваются в украинскую форму с опознавательными знаками батальона «Айдар» для осуществления провокаций и диверсий».
Ранее сообщалось, что силы Антитеррористической операции отбили танковую атаку террористов возле села Майорское, при этом враг понес потери.
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