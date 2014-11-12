"Правый сектор" решил вывести бойцов из аэропорта Донецка
13:16, 12 ноября 2014Политика
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Силы "Правого сектора" завершили боевое задание в донецком аэропорту.
Силы "Правого сектора" выводят бойцов из донецкого аэропорта / УНИАН
Об этом сообщает Громадське.ТБ со ссылкой на командира батальона с позывным "Черный".
"Все, что мы смогли там сделать - мы сделали. Сейчас им будут заниматься только Вооруженные силы Украины, а мы "дальше будем кошмарить наших врагов", - сказал он.
Он также подчеркнул, что "Правый сектор" продолжит участвовать освобождении Донбасса от боевиков.
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"Мы в обязательном порядке будем доукомплектовываться и у нас есть куча направлений, в которых нужно наша помощь, начиная с Мариуполя, Дебальцево, заканчивая Луганской областью", - подчеркнул "Черный".
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