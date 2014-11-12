Турчинов проверил оборонительные рубежи в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В частности, как отмечается в сообщении, находясь во вторник на переднем крае украинских позиций, Турчинов отметил, что военными сделано очень много по построению многокилометровых оборонительных рубежей, «но необходимо еще значительно усилить их инженерно-техническую составляющую, обеспечить армию современными средствами обнаружения врага и уничтожения артиллерийских позиций, которые системно ведут огонь по нашей территории».

По словам руководителя парламента, увеличение огневого и бронетанкового потенциала Вооруженных сил Украины также «является одной из приоритетных и первоочередных задач оборонного ведомства».

«Безусловно, важнейшей задачей является и обеспечение наших военных всем необходимым, чтобы они уверенно себя чувствовали в осенне-зимний период», - добавил он.

«Цель оборонительных рубежей - защитить мирных граждан, проживающих в городах, селах, поселках Донецкой и Луганской областей, от вооруженных формирований террористов и Вооруженных сил Российской Федерации, которые захватили части Донецкого и Луганского регионов», - отметил Турчинов, добавив, что Россия продолжает наращивать свой военно-технический потенциал на оккупированной территории.

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При этом он отметил, что «настроение у наших военных боевое, они готовы защитить страну, готовы отразить любые атаки российской армии, и в то же время активно контратаковать».

Председатель Верховной Рады назвал очень важной помощь жителей Донецкой и Луганской областей, особенно жителей Мариуполя, при построении оборонительных укреплений и инженерных сооружений. По его словам, они «искренне помогают нашим военным, потому что защищают свои дома, собственные жизни и свою страну».

Турчинов констатировал, что несмотря на все договоренности, достигнутые в Минске, российскими военными постоянно нарушается режим прекращения огня - «постоянно наносятся удары по нашим позициям, мы теряем наших героев, есть жертвы среди мирного населения».

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«Но Вооруженные силы и Национальная гвардия готовы выполнить свой долг, готовы защитить Украину и освободить ее от террористов и оккупантов», - заявил он.