У Порошенко намерены закончить работу над коалиционным соглашением в пятницу ночью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом консультаций относительно создания коалиции в новой Верховной Раде.

“Наш план таков, что пятница - последний дедлайн для того, чтобы мы завершили план для Украины. Мы его завершаем - такая у нас амбициозная задача, работаем до ночи. Уже в субботу мы не можем работать. В пятницу мы передаем, мы это печатаем, обнародуем, где возможно. Тогда руководители всех пяти фракций, которые на данный момент подпишут и не выйдут из переговорного процесса, начинают думать над принципами отбора фамилий и конкретных людей под этот план”, - сказал Томенко.

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В то же время он выразил мнение, что в отношении кандидатов на должности в Кабинет министров можно провести публичные дебаты.