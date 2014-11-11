Во Львовском облсовете 16 депутатов Яценюка вышли из фракции "Батькивщины"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление от имени депутатов Львовского областного совета сегодня во время сессии озвучил председатель Львовского областного совета Петр Колодий.

„Учитывая все политические обстоятельства сегодня, мы - депутаты, которые избирались от политической партии «Фронт Змин», полностью поддерживаем политический и европейский курс Арсения Яценюка, лидера политической партии «Народный фронт», который сплотил разных представителей украинской общины. Это опытные политики - управленцы, которые в тяжелейшее для страны время не побоялись взять на себя ответственность за судьбу государства. В связи с этим, заявляем о выходе из состава партии и фракции ВО «Батькивщина»”, - говорится в заявлении, которое подписали 16 депутатов облсовета.

Читайте такжеВ Полтаве умер новоизбранный депутат из "Народного фронта"Как отметила бывшая глава фракции Анна Костюк, из фракции вышло 16 депутатов и в составе «Батькивщины» остался только депутат Иван Стецькович, который был избран депутатом как член партии «Батькивщина».

«Мы пришли в раду в составе партии «Фронт Змин» и мы продолжаем поддерживать политический курс Яценюка. Поэтому далее будем работать отдельно», - сказала Костюк.

Причиной выхода из фракции в партии также назвали то, что цели, поставленные при объединении партий, были реализованы: „Революция Достоинства, среди активных участников которой были представители бывшего «Фронта змин», достигла поставленных задач: режим Януковича устранен; украинцы избрали нового президента; политические заключенные освобождены; Верховная Рада распущена”.

Регламентная комиссия областного совета решает, может ли остаться фракция «Батькивщина» во Львовском облсовете с одним членом.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2013 года съезд «Фронта Змин» принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта Змин» в ВО «Батькивщина». С целью объединения «Фронта Змин» и ВО «Батькивщина» депутаты местных советов всех уровней от «Фронта Змин» вступали в «Батькивщину», одновременно прекратив существование фракций «Фронта Змин".