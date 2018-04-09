"Жизнь Павла в опасности!": отец Гриба заявил о значительном ухудшении состояния здоровья сына

Администрация российского СИЗО на жалобы парня не реагирует, медицинская помощь не предоставляется.

Отец незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба заявляет о значительном ухудшении состояния его здоровья.

Об этом Игорь Гриб написал в Facebook.

«9 апреля 2018 года. Пасха. День второй. Репрессивная машина РФ, не смотря на Праздник, работает. Марина Дубровина, российский адвокат Павла, сейчас находится в СИЗО-5 г. Краснодар на следственных действиях. Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется», - сообщил отец.

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По его словам, открытие внутреннего кровотечения может состояться в любое время.

«Жизнь Павла в опасности!», - написал И.Гриб.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 г. член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власть России отказалась предоставить разрешение украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, должного лечения юноша не получает.

2 марта 2018 года районный суд Краснодара оставил Павла под стражей до 4 мая.

20 марта при рассмотрении апелляционной жалобы суд оставил срок содержания под стражей без изменений.