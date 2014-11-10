Кабмину готовят новый режим работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.

"Мы готовим для следующего состава Кабинета министров новацию - новую редакцию регламента Кабинета министров", - сказал он.

По словам Семерака, она будет "концептуально отличаться от нынешней процедуры и вообще принципа организации работы".

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"Мы взяли европейский опыт, изучили в первую очередь опыт тех стран, которые вышли родом, назовем это так, из советской системы.... На сегодня мы активно готовим изменения в регламент, они также будут предусматривать изменения в Закон "О Кабинете министров" и изменения в Закон "О центральных органах исполнительной власти". Также изменения обсуждаются на заседании рабочей группы, которая готовит коалиционное соглашение, и я надеюсь, что следующий состав Кабмина начнет работать по европейскому регламенту работы", - сказал Семерак.