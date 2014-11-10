Кабмину готовят новый режим работы
Для следующего состава Кабинета министров готовится новая редакция регламента, которая базируется на европейском опыте работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак.
"Мы готовим для следующего состава Кабинета министров новацию - новую редакцию регламента Кабинета министров", - сказал он.
По словам Семерака, она будет "концептуально отличаться от нынешней процедуры и вообще принципа организации работы".
Читайте такжеНовое правительство сформируют не раньше декабря
"Мы взяли европейский опыт, изучили в первую очередь опыт тех стран, которые вышли родом, назовем это так, из советской системы.... На сегодня мы активно готовим изменения в регламент, они также будут предусматривать изменения в Закон "О Кабинете министров" и изменения в Закон "О центральных органах исполнительной власти". Также изменения обсуждаются на заседании рабочей группы, которая готовит коалиционное соглашение, и я надеюсь, что следующий состав Кабмина начнет работать по европейскому регламенту работы", - сказал Семерак.