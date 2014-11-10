Четвертая волна мобилизации не планируется - СНБО

Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Его цитирует "Украинская Правда".

По его словам, у украинской стороны достаточно сил и средств, чтобы обустроить 2-ю и 3-ю линию обороны.

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"Потребность в четвертой волне мобилизации пока отсутствует", - сказал он.