Четвертая волна мобилизации не планируется - СНБО
13:36, 10 ноября 2014Политика
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Четвертая волна мобилизации в Украине не планируется.
REUTERS
Об этом на традиционном брифинге в понедельник сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Его цитирует "Украинская Правда".
По его словам, у украинской стороны достаточно сил и средств, чтобы обустроить 2-ю и 3-ю линию обороны.
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"Потребность в четвертой волне мобилизации пока отсутствует", - сказал он.
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