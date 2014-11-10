Рада должна принять четкое решение об отказе от внеблокового статуса - Турчинов

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в интервью «ТСН. Неделя», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«У нас нет альтернативы европейской и евроатлантической интеграции, и только объединение цивилизованных стран, в том числе в военном плане, остановит агрессию, которая сегодня грозит не только Украине, но и всей Европе», - отметил он.

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Еще одна из главных задач, по мнению Турчинова, - это создание «одного из мощнейших в Европе оборонных комплексов, одной из самых сильных в Европе армий».

«Только когда мы будем ставить такие задачи, мы сможем не только освободить Восток страны, но и вернуть Крым», - подытожил он.