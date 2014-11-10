Турчинов не подписал закон об амнистии террористов

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина”, передает Еспресо.TV.

“Закон об амнистии (для террористов Донбасса - Ред.) был проголосован, но никаких предпосылок, после которых должна наступать амнистия, ни террористы, ни российские военные не собирались выполнять. Поэтому я даже не подписал этот закон и направил его в Администрацию президента”, - сказал Турчинов.

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Напомним, документ, предложенный Президентом Украины Петром Порошенко, Верховная Рада в закрытом режиме приняла 16 сентября. В частности, он предусматривает освобождение от уголовной и административной ответственности кое-кого из вооруженных формирований при определенных условиях.