Шуфрич рассказал, как регионалы “очень интеллигентно” скручивают микрофоны

“Противостояние в этом парламенте силой снять невозможно”, - это заявил регионал Нестор Шуфрич в интервью Украинской правде. Нардеп так объяснил свою позицию:

“У нас одинаковое количество депутатов в коалиции и оппозиции. Часть депутатов от коалиции должна голосовать, а часть – проводить какие-то силовые действия. А они физически это не смогут сделать, потому что у них не хватит людей.

Это легко высчитывается. Когда нас было 280 депутатов в большинстве против реальных 150 депутатов меньшинства, нам удавалось силами 100 депутатов сдерживать действия оппозиции, а 180 или 150 человек спокойно голосовало вместо 226.

А теперь, когда 220 на 220, то работать в парламенте невозможно. Это значит, что с оппозицией нужно договариваться.

Это все происходит на фоне кризиса в президентском лагере. Балога ушел из "Нашей Украины", с ним – еще целая банда, мягко говоря, коррупционных деятелей”.

Вместе с тем Шуфрич считает, что оппозиция становится, если не более цивилизованной, то «более опытной». В чем это проявляется? Шуфрич просит обратить внимание: “мы, когда блокируем трибуну, то очень интеллигентно скручиваем микрофоны и аккуратно отдаем их служащим, которые обслуживают систему "Рада".

Что касается украденных карточек, то и здесь Шуфрич нашел существенные отличия между действиями регионалов и их оппонентов в пользу, понятно, первых. “Ну, у Кравчука украли три карточки, у меня украли пять карточек в двух созывах. Литвин признался, что когда он был спикером, у него около семи карточек украли.

Это была нормальная практика наших оппонентов. Чуть что – сразу у спикера забирать карточку, при этом еще посыпая его цветами, поливая его водой из ваз, пытаясь воткнуть ему карандаши куда только можно. Я уже молчу о поломанных микрофонах”, - подчеркнул Шуфрич.