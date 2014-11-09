Наливайченко посоветовал, как не стать жертвой теракта

Об этом он заявил во время ТСН.Тиждень.

Он сообщил, чтобы не стать жертвой теракта, необходимо сразу звонить на "горячую линию" Службы безопасности Украины, если замечены подозрительные лица или вещи.

Также украинскую спецслужбу можно сообщать в любой другой доступный способ в случае какого-либо подозрения или опасности.

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"Например, это можно сделать и по электронной почте. Линии работают круглосуточно, спецгруппы развернуты, а также идет контроль за тем, чтобы ни диверсанты, ни боевики не смогли проникнуть из временно оккупированных территорий Украины", - сказал Наливайченко.

Он отметил, что для спецслужб главное, чтобы люди не были равнодушными. Валентин Наливайченко также добавил, что Служба безопасности Украины будет принимать более жесткие меры.

Так, уже сегодня налаживается серьезное взаимодействие с МВД, Минобороны и Пограничной службой.

Позиция профессионалов - координация, будут задействованы все средства, чтобы люди больше доверяли.