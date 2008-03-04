Газпром требует переговоров с Украиной - иначе отключит еще немного газа

Если украинская сторона не вернется за стол переговоров завтра, то "Газпром" не исключает еще одного сокращения поставок газа на Украину. Об этом заявил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, сегодня "Газпром" сократил в 20.00 мск еще на 25% поставки газа в Украину. Таким образом, суммарное снижение теперь составляет 50%.

Напомним, 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% - до 104 млн куб. м в сутки, что соответствует 75% от суточных плановых объемов потребления страны.