Боевики захватили в плен украинскую группу переговорщиков - советник министра обороны

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра обороны Украины по вопросам обмена пленными Василий Будик.

"Мы все слышим, насколько риторика становится все более агрессивной, поведение становится более агрессивным. Буквально на днях в районе Никишино была задержана наша группа офицеров, несколько офицеров и три солдата. Сейчас выясняем причины их задержания. Это группа переговорщиков военных сил правопорядка", - сказад Будик.

Читайте такжеБоевики в одностороннем порядке остановили процесс обмена пленными

По его словам, боевики вновь начали вести "агрессивную риторику".

"К сожалению, это не первый случай, когда берут в плен наших ребят. Несмотря на то, под каким флагом они едут", - отметил Будик.