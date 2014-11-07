Die Welt: Путин передает российскую экономику финансовым рынкам

Об этом сообщает Хольгер Цшепиц в своей статье «Путин передает российскую экономику финансовым рынкам», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Ходят слухи, что Владимир Путин не имеет особого чутья на финансовых рынках. Президент России одним случайным замечанием обрушил цену на акции компаний-миллиардеров. Теперь он принял гораздо более важное решение. Его центральный банк в будущем больше не будет поддерживать определенный курс рубля.

Таким образом, Путин отдает судьбу российской валюты, и, вместе с ней, экономику страны в руки финансовых рынков в критической фазе. То, что Москва выдает за либерализацию, может привести к еще одному большому кризису из-за падения рубля, как в 1998 году и как после обвала валюты 2008 года.

«Центральный банк России сделал большой шаг», говорит Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся рынкам Capital Economics. «На самом деле, рубль сейчас – валюта в свободном плавании».

Паника в Москве: впервые доллар стоит больше 48 рублей

На рынках в пятницу чувствовалась определенная паника из-за падения рубля. По отношению к доллару, национальная валюта потеряла больше трех процентов. Впервые в истории за доллар нужно было заплатить более 48 рублей. Также по отношению к европейской валюте рубль находится на самой низкой отметке. Теперь за один евро нужно выложить более 60 рублей.

Нервы на пределе и на кредитных рынках, где коммерсанты торгуют кредитоспособностью стран и компаний. Кредитоспособность России чрезвычайно пострадала. Участники рынка оценивают риск финансового банкротства государства на 18 процентов, что в два раза выше, чем в начале года. Для Германии эта цифра составляет 1,7 процента.

С начала года рубль по отношению к доллару потерял треть своей стоимости. Ни одна другая основная валюта не потеряла больше. Даже аргентинский песо потерял «всего лишь» 23,3 процента, хотя в стране летом объявили дефолт.

Иван Чакаров, стратег Citi, говорит о «русской рублетке», намекая на потенциально смертельную азартную игру. «Резкое падение рубля теперь превратилось в серьезную опасность для финансовой стабильности страны».

Многие наблюдатели вспоминают о 1998 годе. В августе 1998 года, рубль находился в свободном падении. Посреди хаоса центральный банк России организовал покупку с целью поддержания курса рубля. К концу 1998 года рубль потерял три четверти своей стоимости.

От таких чисел мы пока далеки. По мнению экспертов, нынешнее резкое падение может вызвать неконтролируемую панику.

Воспоминания о кризисе из-за падения рубля в 1998 году

«Кризис из-за падения рубля 1998 года может повториться. Валюта вполне может продолжить падение», говорит Билл Браудер, генеральный директор Hermitage Capital. Скоро, может быть, придется платить 50, 60 и даже 100 рублей за доллар, если центральный банк начнет печатать деньги в больших количествах.

Одной из причин нынешнего падения является текущий дефицит доллара, при котором фирмы страдают из-за санкций. Если раньше они могли на международных рынках капитала обеспечить себе валюту через выпуск облигаций, то сейчас это невозможно.

И это проблема. Поскольку российские компании имеют большую задолженность в долларах. Теперь они вынуждены использовать валютные резервы центрального банка или чрезвычайного фонда правительства. Только российский энергетический гигант «Роснефть» нуждается в 20 млрд долларов в течение следующих двух кварталов.

Российские валютные резервы на самой низкой отметке за последние пять лет

Таким образом тают российские валютные резервы. Одиннадцать недель подряд, государственная казна уменьшается. В конце октября стоимость валютных резервов, включая золото, по-прежнему была только 428,6 млрд долларов. Это самый низкий уровень за последние пять лет.

Разрушительное влияние оказывает и снижение цен на нефть. Кризис из-за падения рубля 1998 года и финансовый кризис 2008 года также были вызваны резким падением цен на черное золото. Довольно многие приписывают распад Советского Союза обвалу цен на нефть.

В 1985 году, крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия чрезвычайно увеличила добычу. В связи с этим, цена за баррель упала до девяти долларов. Для советской плановой экономики, которая научилась жить с ценами от 20 до 30 долларов, это стало решающим ударом.

Падение цен на нефть разрушает российский бюджет

Сегодня цена на нефть также может спровоцировать новый кризис. Ведь правительство заложило в текущий бюджет цену около 100 долларов за баррель. Между тем, цена за баррель составляет 77 долларов. С лета такой важный для России энергоноситель снизился в цене на 30 процентов. В то же время в страну поступает меньше иностранной валюты, что еще больше усугубляет и без того строгие санкции.

Прежде всего, Кремль должен бояться своего населения. Падение рубля увеличило уровень инфляции до 8,3 процентов. Если у россиян сложится впечатление, что их деньги больше не в безопасности, они могут начать атаку на рубль. Около 1,6 трлн рублей находятся на счетах, которые в любое время могут быть конвертированы в доллары. Это уменьшит валютные резервы еще на 35 млрд долларов и может привести к обвалу.

Эксперты отмечают, что такой обвал нельзя спрогнозировать. В 1998 году события не предполагали кризиса. Также и в Аргентине в 2001 году ситуация неожиданно вышла из-под контроля. «Параллели между 1998 годом и сегодняшним положением пугающие», заявляет американская компания Citi. Тогда, как и сейчас, изменения рыночной конъюнктуры сопровождались падением цен на сырье и повышением курса доллара.

Такое развитие событий в Москве также вызвало появление спекулянтов. Теперь они пытаются проверить, какой уровень рубля является болевым порогом для центрального банка и когда он снова вмешается.