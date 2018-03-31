Луценко за год получил более миллиона гривен зарплаты

Доходы его жены составили 240,5 тыс. грн зарплаты и 252,8 тыс. грн депутатской компенсации.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко за 2017 год получил 1 млн 302,1 тыс. грн доходов - только в виде заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные его декларации.

Кроме своего основного дохода в виде зарплаты, Юрий Луценко также задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью в 289,3 тыс. грн.

Согласно декларации, на текущий момент на банковских счетах, принадлежащих генпрокурору, хранятся 1 млн 331,8 тыс. грн, 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долл. Еще 10 тыс. грн он хранит в виде наличных.

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Жена генпрокурора Ирина Луценко в то же время задекларировала 240,5 тыс. грн заработной платы и 252,8 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности. На ее счетах - 2 тыс. долл., более 2,1 млн грн и 1,25 тыс. евро. Наличными она хранит 50 тыс. грн, 60 тыс. евро и 260 тыс. долл.

Что касается транспорта, то Юрий Луценко указал, что личного автотранспорта у него нет, он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 года выпуска. А вот Ирина Луценко в минувшем году купила автомобиль - Mercedes-Benz 2017 года. Его стоимость оценивается в 2,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко задекларировал доходов за прошлый год на 16,3 млн грн.