Порошенко: разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб

05:47, 25 марта 2018
Политика
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УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во время торжеств по случаю 26-й годовщины СБУ Порошенко поблагодарил спецслужбы за "мастерски раскрытое вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве". Тем временем в Кремле отрицают, что Савченко является агентом Москвы и назвали ее внутренней проблемой Украины.

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"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", - заявил Порошенко.

Накануне Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой. А сегодня уполномоченная по правам человека Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в СИЗО – секретариат омбудсмена

Как сообщал УНИАН, сестра Савченко заявила, что Надежду арестовали из-за давления со стороны Порошенко и Гройсмана.

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Теги: #Порошенко#Савченко