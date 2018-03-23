Сестра Савченко заявила, что Надежду арестовали из-за давления со стороны Порошенко и Гройсмана
Сестра арестованной Надежды Савченко считает, что на решение суда повлияли президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.
Об этом она заявила журналистам после окончания суда, пишет "Украинская правда".
По ее словам, когда судья так долго был в совещательной комнате, то в защите появилась надежда.
"Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так", - отметила Вера Савченко.
По ее словам, "дело рассыпается еще до суда", поэтому у нее и адвокатов появилась надежда, что судьи могут "дать заднюю".
"Но может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь. Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака с тем, что он "обезвредил преступников", - сказала Вера Савченко.
По ее мнению, после этого судья не мог принять иного решения, поэтому "он ее отпустил в зале суда и сразу же арестовал.
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Как известно, Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачения российской спецоперации.
23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20мая безальтернативы внесения залога.
Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она устроит голодовку.
22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.
Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.
22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко просто в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.