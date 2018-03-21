Возле Кабмина произошли столкновения между правоохранителями и митингующими

Столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих.

Возле Кабинета министров Украины происходят столкновения между правоохранителями и митингующими.

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Как передает корреспондент УНИАН, столкновения начались после того, как правоохранители задержали нескольких митингующих. Митингующие пытались вытащить из рядов правоохранителей задержанных, началась потасовка.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля у ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими, в результате которых пострадали 14 правоохранителей. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались прекратить их действия, однако активисты начали бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Были задержаны 9 нарушителей правопорядка.