Отныне в Раду и Кабмин не будут пускать с оружием

Закон о запрете допуска лиц с оружием к зданиям Рады, Кабмина и других органов власти вступает в силу со дня опубликования.

Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания парламента, правительства и других органов власти.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц», который был принят Верховной Радой 20 марта 2018 года.

Согласно закону, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров Украины, а также здания, где работают другие органы государственной власти и в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые в соответствии с этим законом осуществляют государственную охрану соответствующего здания).

Также в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров, другие органы государственной власти, не допускаются лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", которыми запрещен доступ в парламент, Администрацию президента и Кабинет министров лицам с оружием и боеприпасами.

Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Иван Винник заявил, что после вступления в силу закона о запрете доступа в парламент лицам с оружием депутатов не будут обыскивать.

Сегодня с утра на всех входах в здание Верховной Рады уже были установлены сканеры (рентгено-телевизионные интроскопы) для выявления запрещенных предметов.

Однако корреспондент агентства наблюдал, что депутаты, заходившие в парламент через центральный вход, не клали свои вещи в установленный на входе сканер.