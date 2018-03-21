Польша надеется на скорую отмену Украиной запрета на эксгумацию останков поляков

Там отметили, что в этом году будет 100 лет независимости Польши и 75-я годовщина преступлений, совершенных против поляков на Волыни и предложили "написать совместный сценарий чествования этих исторических событий".

Запрет Украины на эксгумацию останков польских жертв конфликтов осложняет диалог между двумя странами и Польша надеется на его скорую отмену.

Читайте такжеПольша и Украина оказались в кризисе, а впереди виднеется катастрофа - польский историк

Об этом заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время своего выступления в Сейме, представляя основные задачи внешней политики Варшавы в 2018 году, передает Польское радио.

Он отметил, что независимая, демократическая и стабильная Украина для Польши является необходимым элементом европейского порядка и безопасности.

Министр заявил о важности двусторонних отношений, напомнив прошлогодний визит президента Анджея Дуды в Харьков. «Мы убеждены, что польско-украинское партнерство является постоянным и таким оно должно оставаться. Трагическое историческое испытание, которое зацепило Украину в результате российской вооруженной агрессии, вызывает у Польши естественное сочувствие и солидарность с народом, который борется за свободу, целостность и независимость», - сказал Чапутович.

Глава Министерства иностранных дел Польши обратил внимание на энергетическое, военно-подготовительное и коммуникационное сотрудничество двух государств. «Мы развиваем транспортные сообщения – железнодорожное и авиационное – а польский национальный перевозчик LOT открывает рейс уже с шестым аэропортом в Украине (в Запорожье – ред.). Мы показали энергетическую солидарность в связи с решением российского "Газпрома" о перекрытии поставок газа в Украину, транспортируя это сырье через узел в Германовичах», - сказал он.

Кроме того Чапутович отметил, что в прошлом году польские консулы выдали гражданам Украины 1,2 млн виз, а в польских высших учебных заведениях обучается 35 тыс. студентов из Украины.

Также он подчеркнул необходимость урегулирования исторических споров между Украиной и Польшей. Министр напомнил, что в этом году исполняется 100-летие независимости Польши, а также "75-я годовщина массовых преступлений, совершенных против поляков на Волыни. Эти юбилеи несут в себе сильный эмоциональный заряд; мы должны написать совместный сценарий чествования этих исторических событий".

Чапутович подчеркнул, что введенный Украиной запрет на проведение поисково-эксгумационных работ останков польских жертв войн и конфликтов трудно понять и это препятствует диалогу. Польский министр выразил надежду, что в ближайшее время этот запрет будет отменен.