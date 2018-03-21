Нардеп-скандал: Савченко говорит, что несколько лет "подрывает" интернет

Савченко утверждает, что остается в топе новостных запросов практически во всем мире.

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, как скандалы вокруг нее повлияют на репутацию. Речь идет о нашумевшей истории якобы с пистолетом и тремя гранатами в сумке депутата в зале заседаний Рады

"Моя репутация вся построена на скандалах! Запросите в любой поисковой системе мою фамилию – и получите удивительный результат. Я два года провела в тюрьме, два года на свободе и все время остаюсь в топе новостных запросов практически во всем мире", - рассказала она в интервью "Радио Свобода".

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"То, что говорю я, говорят наши люди на каждой кухне и на каждой улице – и про Верховную Раду, и про президента, и про генерального прокурора", - заявила Савченко.

Нардеп убеждена, что если украинцы прекратят говорить на кухнях и писать в интернете: "Вот бы вас взорвать и добить из автомата", то "власть победит народ, и мы станем похожи на Россию". Этого, подчеркнула она, допустить нельзя.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в сети обнародовали представление на привлечение к ответственности и задержание Савченко, в соответствии с которым Савченко совершила ряд тяжких преступлений против национальной безопасности Украины.