Савченко подала в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

Сегодня суд рассматривает апелляцию на арест Рубана, его задержали еще 8 марта.

Народный депутат Надежда Савченко подает в суд ходатайство о взятии главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на поруки.

"Это человек, который больше всего хотел мира в Украине! Это офицер, который защищал Украину и в своей жизни помог многим людям... Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки", - заявила Савченко.

Ранее стало известно, что 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.