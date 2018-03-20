Савченко подала в суд ходатайство о взятии Рубана на поруки

12:19, 20 марта 2018
Политика
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Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота / фото УНИАН

"Это человек, который больше всего хотел мира в Украине! Это офицер, который защищал Украину и в своей жизни помог многим людям... Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки", - заявила Савченко.

Ранее стало известно, что 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели. Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

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Теги: #суд#Надежда Савченко#поруки#Владимир Рубан