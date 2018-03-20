Работа заблокирована: Рада снова провалила повестку дня

Парубий объявил перерыв в пленарном заседании и пригласил глав фракций и групп на совещание.

Верховная Рада во второй раз не смогла набрать достаточно голосов, чтобы принять повестку дня 8-й сессии.

Во время первого голосования решение поддержали 199 народных депутатов при 226 необходимых, вторая попытка дала 204 голоса, третий раз за повестку дня проголосовали 202 депутата, передает "Украинская правда".

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"Таким образом, коллеги, мы не приняли повестку дня сессии, мы не можем начинать работу, и, пользуясь своим правом, я объявляю перерыв в пленарном заседании и приглашаю глав фракций и групп на совещание", - заявил председатель парламента Андрей Парубий после голосования. Он добавил, что перерыв объявлен на 15 минут.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов принять повестку дня 8 парламентской сессии. "Три пленарных недели подряд в 10.30 во вторник я унижаюсь на всю Украину, ставя по 5-7 раз повестку сессии", - пожаловался он.