Президент учредил орден Героев Небесной сотни (изображение)

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. "Орден Героев Небесной сотни установлен для награждения лиц за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в указе.

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Награждение орденом Героев Небесной сотни производится указом президента Украины может быть проведено посмертно. Кроме того орденом Героев Небесной сотни могут быть награждены не только граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства. Награжденный этим орденом именуется рыцарем ордена Героев Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН,1 июля Верховная Рада одобрилаоснование ордена Героев Небесной сотни, внеся изменения в ст. 7 закона "О государственных наградах Украины".