Президент учредил орден Героев Небесной сотни (изображение)

19:03, 03 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко основал орден Героев Небесной сотни, утвердив статус и рисунок ордена.

В Україні заснований орден Героїв Небесної сотні фото УНІАН

Соответствующий указ опубликован на сайте президента. "Орден Героев Небесной сотни установлен для награждения лиц за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года), других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в указе.

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Награждение орденом Героев Небесной сотни производится указом президента Украины может быть проведено посмертно. Кроме того орденом Героев Небесной сотни могут быть награждены не только граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства. Награжденный этим орденом именуется рыцарем ордена Героев Небесной сотни.

Как сообщал УНИАН,1 июля Верховная Рада одобрилаоснование ордена Героев Небесной сотни, внеся изменения в ст. 7 закона "О государственных наградах Украины".

фото president.gov.ua

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