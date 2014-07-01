ВР учредила орден Героев Небесной сотни

Как передает корреспондент УНИАН, за президентский законопроект проголосовали 244 из 348 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины" (об учреждении ордена Героев Небесной сотни) (№4175а).

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Так, статью 7 Закона "О государственных наградах Украины" предлагается дополнить положением о том, что в Украине, среди прочего, учреждается орден Героев Небесной сотни – для награждения лиц за гражданское мужество, патриотизм, отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, активную благотворительную, гуманистическую, общественную деятельность в Украине, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), других событий, связанных с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в случае принятия данного закона Кабинет министров должен создать в двухнедельный срок со дня вступления в силу данного закона комиссию по проведению всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена Героев Небесной сотни, с пнривлечением в ее состав, в частности, представителей общественных объединений, общественных активистов – участников Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года), специалистов по наградному делу, и утвердить условия проведения всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена Героев Небесной сотни.

Правительство также должно обеспечить проведение всеукраинского конкурса на лучший эскиз знака ордена Героев Небесной сотни и по его результатам подготовить и внести до 1 августа 2014 года в установленном порядке на утверждение президенту Украины проект устава ордена Героев Небесной сотни.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить в установленном порядке вместе с Государственным управлением делами, при участии Национального банка Украины изготовление ордена Героев Небесной сотни, удостоверений и футляров к нему.