На Донетчине силовики отразили атаку на блокпост: убиты 4 боевика, еще один задержан
11:17, 03 ноября 2014Политика
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Сегодня в 07.10 боевики предприняли попытку штурма блокпоста сил АТО, расположенного неподалеку от населенного пункта Озеряновка в Донецкой области.
Атаку на блокопост у Озеряновки отражено / facebook.com/iv.bogdan
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
”На двух джипах, при поддержке танка, который вел огонь со стороны Горловки, пытались захватить наше подразделение”, - говорится в сообщении.
Читайте такжеБойцы 31-го блокпоста получили от боевиков ультиматум с требованием сдать оружие – волонтерВместе с тем силы АТО метким ответным огнем уничтожили один автомобиль, убили четырех боевиков, еще одного задержали. Остальные нападавшие отступили, сообщили в штабе АТО.
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