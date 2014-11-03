На Донетчине силовики отразили атаку на блокпост: убиты 4 боевика, еще один задержан

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

”На двух джипах, при поддержке танка, который вел огонь со стороны Горловки, пытались захватить наше подразделение”, - говорится в сообщении.

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