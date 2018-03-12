Брифинг Порошенко и Могерини (видео)

Вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини находится с рабочим визитом в Киеве 11-12 марта.

Президент Украины Петр Порошенко и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини днем 12 марта провели совместный брифинг по итогам своей встречи в Киеве.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Могериниуже встретилась с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 11-12 марта находится с рабочим визитом в Украине. Во время визита она намерена представить новую коммуникационную кампанию «Продвигаясь вместе вперед», посвященную Соглашению об ассоциации.