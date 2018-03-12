В Киеве прошла встреча Гройсмана и Могерини (видео)
10:47, 12 марта 2018Политика
540 0
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини находится в Украине с рабочим визитом.
Владимир Гройсман общался с Федерикой Могерини / kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини утром 12 марта провели совместный брифинг по итогам своей встречи в Киеве.
Напомним, 11-12 марта Федерика Могерини находится в Украине с рабочим визитом.
Как сообщалось, в рамках визита Могерини встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернишем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Визит Могерини в Украину