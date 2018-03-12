В Киеве прошла встреча Гройсмана и Могерини (видео)

10:47, 12 марта 2018
Политика
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Владимир Гройсман общался с Федерікою Могеріні / kmu.gov.ua

Напомним, 11-12 марта Федерика Могерини находится в Украине с рабочим визитом.

Как сообщалось, в рамках визита Могерини встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернишем.

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Новость в сюжете: Визит Могерини в Украину
Теги: #Гройсман#Могерини