Богомолец, Пинзеник и Гройсман могут войти в состав нового Кабмина

На должность вице-премьера или спикера Верховной Рады рассматривается кандидатура Владимира Гройсмана. Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По их словам, кандидатуры рассматривались во время консультаций относительно создания коалиции в Раде восьмого созыва.

Кроме того, на должность спикера ВР рассматривается кандидатура Юрия Луценко.

На должность министра здравоохранения рассматривают кандидатуру Ольги Богомолец.

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На должность министра экономики - Виктора Пинзеника.

На должность министра социальной политики рассматривают кандидатуру Павла Розенко.

Министерство аграрной политики может возглавить Анатолий Матвиенко. Также его кандидатура рассматривается на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

По информации источников издания, Порошенко также удалось договориться о вхождении во фракцию его Блока около 20 мажоритарщиков-самовыдвиженцев.

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В то же время, Павел Розенко уже опроверг информацию о своем возможном назначении на своей странице в Facebook.

"Информация о "рассматривании" моей кандидатуры на должность министра соцполитики - мягко говоря "не соответствует действительности"! Понимаю, что в период "коалициады" СМИ будут просто переполнены разнообразными составами Кабмина. Поэтому сразу предупреждаю появление моей фамилии в любых подобных списках!", - отметил он.