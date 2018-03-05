Порошенко задекларировал почти миллион гривень процентов по вкладам в своем банке

Соответствующие изменения в электронную декларацию президент Украины внес в понедельник, 5 марта.

В феврале президент Украины Петр Порошенко получил 915 266 тысяч гривень в виде процентов по вкладам в ПАО "Международный инвестиционный банк".

Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Читайте такжеПорошенко задекларировал более 1 миллиона доходов в виде процентов от вкладов в банке

Соответствующие изменения в электронную декларацию президент Украины внес в понедельник, 5 марта.

Согласно опубликованной в декларации информации, Порошенко получил проценты по трем вкладам – 100 тысяч 074 гривни, 283 тысячи 543 гривни и 531 тысяча 643 гривни.

Как сообщал УНИАН, «Международный инвестиционный банк», который работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым владельцем которого является Порошенко, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

За 2016 год Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов, из которых заработная плата составляла 366,3 тыс. грн. В 2015 году Порошенко задекларировал 62,162 млн грн доходов.