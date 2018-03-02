События недели: версия читателей УНИАН - под носом у дипломатов РФ белеет кокаин, Украину терроризируют газом, а «легитимный» выходит к журналистам

Настоящей информационной бомбой минувшей недели стала кокаиновая эпопея, которая весьма заинтересовала наших читателей и, наверное, навсегда оставит свой «снежный» след в истории российской дипломатии. В далекой Аргентине в дипломатической почте посольства России было выявлено почти 400 кг кокаина. Этот ценный груз в 12 чемоданах россияне пытались переправить домой на самолете. Но не получилось - аргентинские копы все разнюхали (в переносном смысле), решили свое национальное богатство оставить у себя и перед отправкой якобы заменили «кокс» обычной мукой, а контрабандистов-россиян накрыли - с протоколами, фотографиями и т. д.

В российском МИДе моментально начали оправдываться, мол, все было подстроено: хотели на горячем поймать контрабандистов, а спецоперация была общей - российских и аргентинских копов. Позже появилась другая версия - якобы владелец ценного груза был не российским дипломатом, а каким-то техническим работником, потому диппочту пересылать не мог. А потом вообще заявили, что история с кокаином - это наглая попытка «очернить» российских дипломатов. Так обелить же! В общем, все как всегда. Не догадались разве что сказать, что в Аргентине и не было никогда российского посольства.

Тем не менее, дело стало набирать обороты, когда появилась информация, что самолет-то был непростой, а принадлежал далеко не последнему человеку в Кремле - секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву. Естественно, напрашивается вывод, что вхожий в ближайшее окружение Путина человек занимается доставкой наркотиков в особо крупных размерах. Так ведь? В таком случае понятно, откуда у них там в Кремле столько бредовых идей.

Но даже если и предположить, что и правда «вы всё врети» и этот Патрушев не знал о грузе, остается ряд вопросов. Как минимум, сколько до этого подобных грузов уже доставили? Сегодня, кстати, стало известно, что кокаин только из одной Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года. И на этом фоне, согласитесь, прекрасно смотрится новость, которая всплыла буквально за пару дней до этого «кокаинового скандала». 20 февраля целый замглавы российского МВД заявил, что главными распространителями синтетических наркотиков на территории РФ являются… украинцы. Вот, есть совесть? Страна кривых зеркал, что тут еще скажешь.

Последняя неделя вообще была весьма «удачной» для обитателей Кремля. И если об аргентинской истории мы читали чисто из интереса, то поражение российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже в споре с «Нафтогазом » затронуло украинцев напрямую. Шведский суд, в частности, разбирался, о чем договаривались в 2009 году Юлия Тимошенко и Владимир Путин, кто свои обязательства не выполнил, и кто кому теперь должен. В результате арбитраж решил, что должок все-таки за «Газпромом», и по итогам двух производств составляет баснословные для нашей страны 2,56 миллиарда долларов.

Украинские СМИ пестрели заголовками об «окончательной» и «исторической» победе. Российские, понятное дело, молчали в тряпочку. Россиян, кстати, поставили на неслабый счетчик. Ежедневно - полмиллиона пени, пока не заплатят.

Это все конечно же хорошо, но рано слюни пускать - никто не собирается платить, по крайней мере, пока что. В России заявили, что будут оспаривать решение. Украинская сторона ответила, мол, сначала заплатите, а потом оспаривайте, а если нет - будем добиваться ареста активов. И в ответ Москва решила прибегнуть к своему старому и примитивному приему - в порыве то ли истерики, то ли гнева перекрыла Украине газ, за который мы, между прочим, уже заплатили, таким образом грубо нарушив договоренности.

Из-за этого, на фоне мартовского похолодания, Украине пришлось пойти на крайние меры и затянуть пояса - максимально ограничить потребление газа и перевести энергетические предприятия, где это возможно, на мазут. А после вообще решили, что пока не потеплеет, детей и молодежь нужно отправить на каникулы - приостановить обучение в украинских школах, вузах и детсадах, чтобы меньше топить.

Сегодня и вовсе появилась громкая новость о том, что «Газпром» решил полностью разорвать все контракты с Украиной - на поставку и транзит газа. Короче говоря, газовая война, которая началась лет 10 назад, продолжается, и набирает обороты. Кто в ней победит – сейчас не скажет никто, но сдаваться, похоже, тоже никто не собирается.

А вот кто нынче сдался, так это известный адепт «русского мира», известная как «театралка с молотком» Меньшикова - она повесилась на простыне в СИЗО . Новость о самоубийстве заинтересовала аудиторию. Наших читателей можно понять - история локальная, не совсем веселая, но ведь показательная. Сначала ты рвешь глотку на митингах за «русский мир», потом лупишь молотком ветерана АТО, убегаешь из-под домашнего ареста, прячешься в Крыму, но оттуда «братья славяне», которым ты была так предана, депортируют тебя обратно к «украм»... Родина, понятное дело, встречает наручниками, «клеткой», а, как итог - такой вот грустный финал с простыней. Ветеран АТО, на которого Меньшикова налетела с молотком в театре, говорит, что только догадывается о причинах такого ее поступка: «Может, потому, что ее все бросили - родня бросила, страна, за которую она боролась, типа «Московия», тоже бросила». Добавить тут нечего…

В то же время, наши читатели очень слабо интересовались пресс-конференциями коллег по цеху - Януковича и Порошенко, которые, будто сговорившись, решили провести их почти синхронно - с разницей в два дня. У бывшего и нынешнего президентов, понятное дело, кардинально разные взгляды как на прошлое, так и настоящее. Но в одном они сошлись. Порошенко признался, что жизнь у него «не сахар » , а Янукович пожаловался, что ему «никто не завидует». Но обо всем по порядку.

Петр Алексеевич в ходе долгожданной пресс-конференции так и не раскололся, пойдет ли на второй срок - держит интригу. Но намекает, мол, не проиграл ни одних выборов, в которых участвовал. Кроме того, признался, что даже если гипотетически случится так, что он лишится власти, то никуда из страны убегать не будет и «планов Б» не строит. Говорит, к Украине не равнодушен. Президент похвалил и Верховную Раду, сказал, что распускать ее не собирается. В то же время, на вопросы о собственных низких рейтингах ответил, что сегодня в Украине нет политика «номер один » по популярности, и это нормально. Помимо всего, пожаловался, что популисты ему мешают работать, а СМИ «олигархов» - тут кто-то тихо кашлянул - помогают им в этом. Также Порошенко признался, что ему глубоко равнодушен Янукович и его судьба. Мол, за четыре года этот предатель так и не покаялся.

Если в целом, мероприятие прошло довольно быстро и скучновато – президент «отстрелялся» и ушел четко по графику. Главные тезисы из пресс-конференции, кстати, можно почитать в нашем материале.

В свою очередь, Виктор Федорович в самом деле каяться отнюдь не собирается. На своей пресс-конференции он, в который раз, как сломанная шарманка, повторял одно и то же о «госперевороте», «украинских карателях», утерянных хороших отношениях с Россией, плохой жизни украинцев без него и т. д. «Когда будет положен конец этому?», - вопрошал легитимный…

И, правда, когда? Когда закончатся эти «кукольные театры»?

Как по мне, одним из ключевых месседжей, ради которых вообще вызывали дух Януковича, можно считать его откровения о необходимости прямых переговоров Украины с боевиками на Донбассе (читайте – легитимизации последних) под наблюдением ООН, США и ЕС. Тогда, мол, и закончится война.

Также из важного - был опубликован еще один текст обращения Виктора Федоровича к Путину о введении войск в Украину. В нем он открыто просит «навести порядок в Украине». Но важный нюанс в том, что в новом документе речь идет о «полицейской миротворческой миссии». Напомню, покойный Чуркин на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года зачитывал другой документ, в котором Янукович просил Путина использовать «вооруженные силы РФ». Чувствуете разницу?

Кроме того, Янукович пожаловался, что с Путиным за четыре года виделся всего несколько раз, и такого занятого человека, «хозяина», старается не беспокоить своей скромной персоной и пустяковыми просьбами. Что ж, в лояльности к российскому царю Янукович как никто стабилен.

Напоследок о хорошем. Представляете, самой популярной на этой неделе новостью среди читателей стало видео с сажающей цветы девушкой. Да, она действительно просто сажает цветы и что-то говорит. Ее никто и не слушает, наверное. Ведь это видео надо не слушать, а смотреть. Короткий ролик собрал более 10 миллионов просмотров на ютюбе и более 70 тысяч на нашем сайте! В комментариях под новостью пользователи шутят, что это - лучшее видео о рассаде, спрашивают, сажает ли девушка цветы или собирает дыни. Кто-то делает Кэти (так зовут красавицу) комплименты.

Но я знаю причину такой популярности. На самом деле, всем уже так хочется тепла, весны, какой-то нежности и красоты! Правда, соскучились за этим? Так надоели уже эти морозы… Ну, ничего. Потепления скоро дождемся.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Тарас Сидоржевский